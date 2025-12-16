愛知県高浜市は16日、市内にオープンするパチンコ店の運営会社と、災害時の支援についての協定を結びました。12月にオープンする「プレイランドキャッスル高浜店」が、災害時の避難所として活用され、地震や水害などの時、高台にある店の駐車場などを一時的な避難場所として、トイレや水、非常食などを提供するということです。