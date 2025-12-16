俳優・歌手の藤木直人が、日本釣用品工業会『ロイヤルアングラー賞 2026』を受賞した。同賞は、2008年度より、経済・文化・芸能・スポーツなど各界で活躍する人物から、釣りへの造詣の深さや、釣りの愛好者、釣り文化の発展への寄与をもとに、毎年選出しているもの。藤木は、俳優・アーティストとして多彩な表現活動を続けるほか。多忙な日々の中でも自然を愛し、趣味の「釣り」を通じて心身のバランスを取っているという。