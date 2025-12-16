株式会社ヒストリアは2025年12月16日、月面探索シミュレーションゲーム「REAL MOON」をSteamで無料公開しました。月面地形には、JAXA＝宇宙航空研究開発機構とヒストリアの共同研究で構築した月面シミュレーション環境を活用し、高精度な月面表現を目指したとしています。【▲ 月面探索シミュレーター「REAL MOON」のキービジュアル（Credit: historia Inc.）】発表によると、「REAL MOON」の地形は、実測のDEMデータ（地形の高さ