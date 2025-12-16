「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に伴う特別な防災対応の呼びかけがきょう終了しました。一方、対象の地域では、特別な対応をした人の割合が2割にも届かなかったことが専門家の調査で分かりました。赤間二郎 防災担当大臣「本日、（午前）0時をもって、特別な注意を呼びかける期間は終了をいたしました」今月8日、青森県で震度6強を観測する地震が発生し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表されました。呼び