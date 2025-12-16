警視庁によりますと、きょう午後3時半ごろ、東京・板橋区志村の路上で「小学生とトラックの人身事故です」と通報がありました。【写真を見る】【速報】小5男児がトラックにひかれ心肺停止の重体東京・板橋区警視庁小学5年生で10歳くらいの男の子が信号機のない横断歩道でトラックにひかれ、一時、タイヤの下敷きになったということです。その後、男の子は救助され、病院に運ばれましたが、心肺停止の重体です。男の子は当時、