ガイナーレ鳥取は16日、日本体育大FW篠田大輝(4年=昌平高)が来季から新たに加入することが決まったと発表した。2003年生まれの篠田は浦和Jrユース、昌平高出身のアタッカー。高校時代は1〜2年生で全国高校選手権に出場し、2年連続での劇的なゴールや、弟のMF篠田翼(筑波大3年)との共演で注目を集めていた。大学では1年時から出場機会を掴み、昨季は15試合7得点の活躍で日体大の8年ぶり1部復帰に貢献。ラストイヤーの今季は夏