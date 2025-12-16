母の元へ戻ることに▶▶この作品を最初から読むあの日、親友に何があったのか。小5の夏に、彼女は母親と姿を消した…。地域の民生委員を務めているカヨコは、赤ちゃん訪問でやってきたとある家でアカネという若いママと出会い、彼女を見た瞬間にとある記憶が蘇ります。それは、小学校時代の親友・ナルミのこと。家の家財道具はそのまま、学校にはピアニカも絵の具も置いたまま、ナルミとその母だけがひっそりといなくな