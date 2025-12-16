投資法人みらい [東証Ｒ] が12月16日大引け後(16:30)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比3.8％減の24.7億円になったが、26年4月期は前期比0.3％増の24.8億円とほぼ横ばい見通しとなった。 同時に、前期分配金を1273円→1289円(前の期は1357円)に増額し、今期は1300円にする方針とした。 株探ニュース