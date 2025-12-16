15日（月）、「SEA GAMES Thailand 2025（2025年東南アジア競技大会）」の女子バレーボール競技の全日程が終了した。 本大会は2年に1回開催される、東南アジア競技大会連盟（SEAGF）が主催する東南アジア最大級のスポーツイベント。女子バレーボール競技には7ヵ国が参加しており、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）に所属する選手も各国の代表に選出されていた。 開催国のタイ