三菱UFJフィナンシャル・グループは16日、三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取を同グループの社長とする人事を発表した。来年4月1日付。【写真】半沢の妻を演じる上戸彩、背中披露ドレスに上機嫌「大胆に開けてみました」半沢氏は『半沢直樹』の原作者・池井戸潤氏と旧三菱銀行（現三菱UFJ銀行）の同期として知られる。主人公と苗字が同じことから、“リアル半沢直樹”などとインターネット上で話題になっていた。Xでは、役員人事に関