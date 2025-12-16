熊本県内企業で従業員を採用する時の最も低い時給「最低時給」は1086円と、2024年に比べ17円上昇しました。一方で、最低賃金との差額は小さくなっていて、企業の賃上げ余力が低下しているとみられています。民間の信用調査会社「帝国データバンク」が、熊本県内企業115社から得た回答によりますと、正規、非正規問わず従業員を採用する時の「最低時給」の平均は1086円と、去年より17円上昇しました。 一方、最低時給と、