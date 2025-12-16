いわゆる「年収の壁」の178万円への引き上げをめぐる自民党と国民民主党の協議は、最終合意に至りませんでした。自民党・小野寺税調会長：きょうの時点で最終的な合意には至っていない。国民民主党・古川税調会長：波は行きつ戻りつだが、潮は少しずつ満ちてきているのではないか。2026年度の税制改正に向けた議論が大詰めを迎える中、16日午後に両党の税調会長が会談し、所得税の対象となる最低ライン、いわゆる「年収の壁」を178