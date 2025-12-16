【ロサンゼルス＝帯津智昭】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）が世界中から優れたアスリートを発掘する「インターナショナル・プレーヤー・パスウェー（ＩＰＰ）プログラム」に、米ハワイ大のキッカー、松沢寛政が日本人選手で初めて選ばれた。ＮＦＬが１５日に発表した来年のＩＰＰプログラムのメンバー１３人に入った。松沢は千葉・幕張総合高出身で当時はサッカー部に所属。２０歳の時、ＮＦＬ観戦をきっかけにア