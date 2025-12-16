GPファイナルで来日7日まで名古屋で行われたフィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナルに出場した英スケーターが、日本のファンからもらった贈り物に感激した。ルイス・ギブソンとのカップルでアイスダンス3位に入ったライラ・フィアーが、11分にも及ぶ“開封動画”を公開。「信じられないぐらい思いやりのあるギフト」の数々に感謝している。次から次へと袋を開封した。フィアーは日本時間16日、インスタグラムを更新。