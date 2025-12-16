BANDAI SPIRITS プライズ事業部が、TVアニメ『ONE PIECE』の限定フィギュアが当たる「ONE PIECE×バンプレスト 冬のキャンペーン」を開催。対象のアミューズメント施設にてクレーンゲームに500円を投入することで、ここでしか手に入らない「二次元彩色フィギュア」への応募が可能になります。 BANDAI SPIRITS「ONE PIECE×バンプレスト 冬のキャンペーン」 第一弾期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月)第二