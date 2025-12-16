お笑いコンビ「ミルクボーイ」が15日深夜放送のABCラジオ「ミルクボーイの煩悩の塊」に出演。駒場孝（39）が「M-1グランプリ2025」審査員に就任したことについて語った。14日にM-1審査員9人が発表され、駒場の名がありリスナーからも大反響。内海は全員の顔が並ぶ公式ビジュアルを眺め「オモロイね。皆さん味が…」と笑い、駒場もビジュアルに採用された約5年前に撮った宣材写真を「円熟味なさ過ぎるなあ、うっすいなあ俺って