俳優の横浜流星が16日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催中の特集上映「カンヌ監督週間in Tokio 2025」に共演の吉沢亮、李相日監督とともに参加し、映画『国宝』の舞台あいさつを行った。【写真】めっちゃ嬉しそう!!監督から肩を叩かれ、笑顔の横浜流星同作は、黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に