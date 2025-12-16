元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥（32）が15日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。過熱する中学受験についてコメントした。この日のテーマは、中学受験の是非について。多くの子供が勉強によるストレスやプレッシャーを感じているというデータを番組は紹介した。中学受験の経験がある柴田は「たしかにストレスを感じている子供は多いと思うんですけど。全員、いやいややってるかと言ったら