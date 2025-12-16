香港の新聞「リンゴ日報」の創業者が有罪判決を受けたことについてアメリカのトランプ大統領は15日、「非常に残念に思う」と述べ、釈放を検討するよう訴えました。中国共産党に批判的な論調の香港の新聞「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏は、香港国家安全維持法違反などの罪に問われていましたが、現地の裁判所は15日、有罪判決を言い渡しました。判決を受けてトランプ大統領は15日、「非常に残念だ」と述べ、釈放を検討するよう求