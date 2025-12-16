今年も残すところ、半月あまりとなりました。 長崎市の諏訪神社で大しめ縄づくりが行われ、新年を迎える準備が進められています。 長崎市の諏訪神社で行われたのは、長坂の大門に構える「大しめ縄」づくり。 年末の恒例行事で、今年は約90人の氏子が参加し、大村市の農家から譲り受けたわらを一つ一つ手作業でくくります。 五穀豊穣の願いが込められた大しめ縄は、太いところで直径約2.2メートル。