米メディアがドジャースにシーガー獲得の驚きのプランを提案している(C)Getty Imagesレンジャーズのコリー・シーガーについて、トレードでドジャースが獲得するという驚きのプランを米メディア『ClutchPoints』が提案している。31歳のシーガーは今季、102試合で打率.271、21本塁打、50打点、OPS.860をマークしており、通算221本塁打を放ってきたメジャーを代表する遊撃手だ。【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う