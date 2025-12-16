石川県議会の予算委員会が16日開かれ、陸上自衛隊金沢駐屯地を能登に移転する案に対し、石川県の馳浩知事は「議論を喚起する価値がある」として、情報収集を始める考えを示しました。自民党の福村章県議会議員は「思い切った提案をします。金沢の陸上自衛隊の駐屯地を能登にもっていかれたらどうですか」と質し、2000人を超える隊員とその家族の移住で、能登の活性化を見込めることなどを理由にあげました。これに対し、馳浩知事は