2026年3月に完成するパロマ瑞穂スタジアムで、市民にも開放される「ループ」がお披露目されました。山崎川をまたいでスタジアムの中と外を結ぶ、8の字型の回廊「MIZUHO－LOOP（ミズホループ）」は、全長およそ1キロで、イベントがない時はランニングや散歩のコースとして開放される予定です。16日は市民とともに瑞穂区出身のフィギュアスケーター・小塚崇彦さんも訪れ、2026年3月に完成