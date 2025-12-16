国会の会期末をあすに控え、自民党と日本維新の会は衆議院の議員定数削減法案の成立を見送る方針を固めました。このあと高市総理と維新の吉村代表が会談し、来年の通常国会での成立を目指す方針を確認する見通しです。日本維新の会吉村洋文 代表「会期延長をしてでも、ぼくは結論を出すべきだと思います」先週、議員定数削減法案をめぐってこう訴えていた維新の吉村代表。しかし、あすの会期末を前に断念する形となりました