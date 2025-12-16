覆面ホラー作家雨穴（うけつ）氏が16日、東京・六本木のビルボードライブ東京でビルボードジャパン・ブックチャートの授賞式に出席した。11月6日からスタートした、日本初となる紙書籍・電子書籍・図書貸し出し数などを統合した総合書籍チャート。初週のチャートで、雨穴氏の「変な地図」（双葉社）が1位を獲得したことを表彰された。雨穴氏は全身真っ黒の衣装に、白い仮面の姿で登壇。「私はいつも黒一色でやってるんですが、今日