離婚時の慰謝料はどうやって決まるのか。弁護士の山岸久朗さんは「不貞行為やDVなどの不法行為があったとしても、心の苦痛を金額で換算することは難しい。日本ではアメリカと違って、慰謝料の相場はおおよそ決まっている」という――。（第1回）※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bymuratdeniz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bymuratdeniz