あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「カスタードプディング」の略語は？「カスタードプディング」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「プリン」でした！プリンは、イギリス発祥の伝統料理「プディング」の一種とされているようです。最初