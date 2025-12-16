海藻ヒーローズ（百十四銀行提供） 海の環境の変化で、魚のすみかとなる藻場が減少しています。海藻に興味を持ってもらおうという研究体験イベント「海藻ヒーローズ」が13日、香川県観音寺市で開かれました。 瀬戸内海の生物多様性の保全と地域経済の活性化を目指すプロジェクト「瀬戸内渚フォーラム」の一環で、百十四銀行（高松市）が大成生コン（三豊市）、イノカ（環境コンサルティン