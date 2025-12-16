DREAMS COME TRUE（C）︎DCT entertainment, Inc. DREAMS COME TRUEが、９年ぶりとなる19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』を2026年3月18日、CDアルバムのみでリリースする。オープニング／エンディング／曲順／曲間／その繋がりに至るまでこだわった”ひとつなぎの音楽作品”として、「まずは“CDアルバム”というカタチで伝えたい」と、“CD ファースト チャレンジ！”CD再生環境を持たない