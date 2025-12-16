スピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１６日、Ｗ杯４戦を終えて東京・羽田空港に帰国した。Ｗ杯ではノルウェー・ハーマルで行われた第４戦で１０００、１５００メートルの２冠を達成した。女子団体追い抜きでも優勝を含め、３度の表彰台に立ち、３種目での来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を確実としている。「４戦を通す中で試行錯誤しているものが、また一つ形にできた実感がある。手応えを感じてい