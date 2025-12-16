みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子です。贈り物シーズン、どんなギフトを選ぶかはその人のセンスが表れますよね。予算をかけた分だけ素敵な上質アイテムを贈れますが、あげる相手との関係性や目的によっては予算を多くかけすぎるのもいかがなもの。そこで今回は3000円前後のプチプラ価格で、もらって嬉しい「喜ばれるギフト」をご紹介します。◆ファミリー層に嬉しい、“ちょっといい”調味料