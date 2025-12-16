◇アラブ杯準決勝モロッコ３―０ＵＡＥ（１５日・カタール）【ドーハ（カタール）１５日＝金川誉】カタールで開催中のアラブ杯準決勝で、ＵＡＥはモロッコに０―３と敗れ、決勝進出を逃した。１４〜１６年に鹿島でプレーし、２４年にＵＡＥ国籍を取得して今大会では１０番を背負ったＦＷカイオは、最前線でカウンターの起点となるなど奮闘。しかし、地力で勝るモロッコに屈した。この試合には３万３８９８人の観客が詰めかけ