千葉ロッテマリーンズの広畑敦也投手が16日、社会貢献活動プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環として千葉市立都賀小学校を訪問し、「マリーンズ算数ドリル令和7年度冬号は」の贈呈式に参加した。マリーンズ算数ドリルは、「NPO法人ちば算数・数学を楽しむ会」の協力のもと、千葉ロッテマリーンズや野球に関連した問題で構成された自主学習用教材で、令和7年度冬号は千葉市内の公立小学校109校に無償配布された。贈呈