福岡・博多を拠点として活動するアイドルグループHKT48が16日、明日17日の劇場公演を中止にすると発表した。公式サイトに「このたび、2025年12月17日（水）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、諸般の事情を踏まえ、公演を中止とさせていただくことになりました。何卒、ご理解を賜りますようにお願い申し上げます」と掲載した。また、12月20日以降の公演については、開催に向けて準備を進めているとしつつも、開催可