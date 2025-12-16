来年秋の開催が迫るアジア競技大会。主催者が新たに競技2つの追加を要求していることがわかりました。アジア大会は41競技を53会場で行う計画ですが、組織委員会によりますと、主催者のOCA＝アジア・オリンピック評議会が今月までにラケットスポーツの「パデル」と卓球とサッカーを組み合わせた「テックボール」の追加を求めたということです。大村愛知県知事：「マンパワー・予算とも正直いっぱいいっ