日産が示したNISMOの新章、「3つの事業」を軸に再加速2025年12月16日、日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（以下、NMC）は、NISMOブランドを中核に据えた今後の成長戦略を発表しました。モータースポーツ、カスタマイズ、そしてヘリテージという3つの領域を軸に、日産ブランド全体の価値向上を図っていく方針です。その根底にあるキーワードが「Emotion ＆ Excitement」。NISMOが培ってきた走りの情熱と革新性を、よ