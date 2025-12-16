ÀÄÇ¯´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡ª¡©Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò±é¤¸¤­¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢?·ã¤ä¤»?¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤­¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¸ø³«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHK¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°X¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×½¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤Æ¤¤¡õÄÕ½Å¡£Æü¤ÎËÜ°ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¡¢ÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡Ö»£±Æ½ªÎ»¡×¤Î