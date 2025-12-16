プロ野球福岡ソフトバンクホークスは16日、福岡市地下鉄唐人町駅（同市中央区）とみずほペイペイドーム（同）を結ぶ約1キロにわたる「動く歩道」設置計画の推進に向け、市に支援を求める要望書を提出した。高島宗一郎市長は「実現できるようしっかり協力したい。完成する日を楽しみにしている」と応じた。