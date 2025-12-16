残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回は、今季のパーオン率73.4836%で4位と、ショット力に定評のある桑木志帆の5番アイアンのスイングを、プロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】“鈍角”に打つとインパクトゾーンが長くなって高弾道に！桑木志帆の高精度ア