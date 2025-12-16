17日、薩摩地方は朝から雲が広がり、昼頃から昼過ぎにかけて雨雲がかかる見込みです。外出時は雨具を忘れずに。夜には雨は止むでしょう。大隅地方は夕方まで曇り空が続き、にわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。夜は広い範囲で晴れる見込み。種子島・屋久島地方は朝まで晴れますが、その後は雲が増え、夕方から夜にかけて雨が降ることがありそうです。奄美地方は午前中は晴れ間があり、午後は雲が多く、所