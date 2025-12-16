PGAツアーは15日、今季の『プレーヤー・オブ・ザ・イヤー』に世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、『ルーキー・オブ・ザ・イヤー』にアルドリッチ・ポトギーター（南アフリカ）が選出されたと発表した。≪写真≫かっけー！シェフラー投入の新ドライバー4年連続のMVP受賞は1999年?2003年（5年連続）のタイガー・ウッズ（米国）以来2人目の快挙。今季は「全米プロ」と「全英オープン」のメジャー2勝を含む6勝を挙