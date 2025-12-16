HKT48は16日に公式サイトを更新。17日のチームH「一年後の僕たちはどんな恋をしているのだろう」公演について、開催を中止すると発表した。14日にHKT48の男性スタッフが男に刃物のようなもので切りつけられる事件が発生しており、これを受けての措置とみられる。メンバーはSNSを更新し、率直な心境をつづった。HKT48の40代の男性スタッフが14日午後5時過ぎ、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男