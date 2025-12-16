16日朝の熊本県内は各地で平年を下回る冷え込みでした。一方で、来週は、気温が平年よりかなり高くなるとみられています。熊本県内の16日朝の最低気温は、阿蘇市乙姫で氷点下5.2度など各地で平年を下回り、阿蘇山上では霜が降りました。 熊本地方気象台によりますと、このあとの日中は寒さが和ぎ、17日は広い範囲で雨の予想です。一方、気象庁は15日、高温に関する早期天候情報を発表しました。熊本県内を含む九州北部は12月21