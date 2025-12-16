経済産業省は16日、国の承認なしにバイクをロシアへ輸出したことが外為法違反などに当たるとして、中古バイク販売最大手のレッドバロン（愛知県岡崎市）に警告したと発表した。再発防止のため、輸出管理方法の明確化と法令順守の徹底を求めた。ロシアへのバイク輸出は、ウクライナ侵攻に対する経済制裁で一部が禁止されている。経産省によると、ロシアへの輸出は2022〜24年、韓国などを迂回して複数回行われた。経産省は輸出さ