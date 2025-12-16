ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」とSG「グランプリシリーズ」のオープニングセレモニーが、中央ホールで行われた。▽賞金ランク1位・茅原悠紀（38＝岡山）いきなりハイテンションで「皆さん、いらっしゃいませー！今年1年分、仕込んできました。今週は全部、出します！！」と意気込みを口にした。