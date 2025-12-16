東京・板橋区で小学生がトラックにはねられ、意識不明の重体です。午後3時40分ごろ、板橋区志村で、「歩行者とトラックの事故」と119番通報がありました。警視庁によりますと、下校中だったとみられる小学生がトラックにはねられ、意識不明の重体だということです。警視庁は、トラックの運転手から話を聴くなどして、詳しい事故原因を調べています。現場は、都営三田線志村坂上駅から350メートルほどの場所で、小学校のすぐそばで