オリジナルキャラクター「Vick,Visty」などを生み出し、ブランドや企業とのプロジェクトも手掛けてきたグラフィックデザイナーVERDY氏が、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」とコラボ。数量限定のスペシャルボックス「Ploom AURA x Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」（1万7,600円）が登場した。12月13日にはPloom AURA × Wasted Youth POPUP STOREが原宿の81 BELOW (GUESS JEANS TOKYO B1F)で開催され、