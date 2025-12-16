前巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）にメジャー球団から好オファーが舞い込んでいる。１５日（日本時間１６日）、ＭＬＢネットワークのジョン・モロシ記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「グリフィンは巨人で３シーズンの成功を収め、ＦＡ市場は活況を呈している。３０歳のグリフィンには、先発投手として複数の球団が興味を示している。この左腕投手には、メジャーリーグから少なくとも１つの複数年契約のオファーが届