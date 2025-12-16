JR各社は16日、年末年始の鉄道の予約状況を発表しました。前年に続いて最大9連休となる中、予約は前年並みだということです。■JR西日本・九州営業部岩崎優部長「引き続き年末年始となるとお客さんに動いていただいている」JR西日本によりますと12月26日から来年1月4日までの山陽新幹線・博多と新大阪の間の指定席の予約は、去年の同じ時期と同程度だということです。また、JR九州によりますと九州新幹線・西九州新幹線の指