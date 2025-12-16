【これからの見通し】米雇用統計に焦点、失業率と２か月分の雇用者数をチェック この後の海外市場ではＮＹ時間に発表される米雇用統計に市場の関心が集まっている。 先週の米FOMC後の会見でパウエル議長は、雇用の弱さに焦点を当てていた。ドットプロットが市場の２回に対して１回にとどまったのだが、市場反応はパウエル会見を重視し、ドル売りの反応を強めたことは記憶に新しい。そのような状況の下で発表される今回の